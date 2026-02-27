大相撲の幕内・琴勝峰（佐渡ケ嶽）が２７日、大阪・松原市内の部屋宿舎で行われた朝稽古で、春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）へ向けて汗を流した。部屋の大関・琴桜、出稽古に来た関脇・高安（田子ノ浦）らと計６番相撲を取った。稽古場では師匠の佐渡ケ嶽親方（元関脇・琴ノ若）から身ぶり手ぶりでアドバイスを受ける場面もあり、稽古終了後も土俵まわりで動きを確認した。「難しいが、場所前は四つ身の形を磨