◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンのオリックス・宮城大弥投手（２４）は３回１安打１四球無失点で降板した。初回は３者凡退の立ち上がり。２回も先頭の細川を１３７キロフォークで遊ゴロ、ボスラーを１３３キロスライダーで空振り三振、新外国人・サノーも１３３キロスライダーで見逃し三振に抑える完璧なピッチングを見せた。３回は先頭のカリステにこの日初