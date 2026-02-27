◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンＤ）開幕投手候補の中日・柳裕也投手が先発し、２回３安打４失点で降板した。初回１死。周東を四球で歩かせると、続く牧に背中へ死球を与えて、一、二塁とピンチを広げた。ＷＢＣを控えている侍ジャパン。「デットボールだけは気をつけたい」と注意を払っていただけに、天を仰ぐと、すぐに帽子を取って牧に歩み寄り、謝罪した。その直後の初球だっ