富山湾の春の味覚ホタルイカ漁があさって解禁されます。県の水産研究所がきょう発表した今年の漁獲量予測は3000トン余り。ここ10年の平均を1600トンほど上回ると見込んでいます。県水産研究所によりますと先月上旬から今月中旬の富山湾でのホタルイカの漁獲量は800キロでした。これは、この時期の平均に比べ600キロ多く日本海沖の海流の解析から今年は富山湾に入ってきやすい状況と推定されるということです。また、今月行った漁業