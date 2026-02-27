アメリカのオープンAIは、中国当局と関係のある人物が対話型AIの「チャットGPT」を使い、高市総理を標的とした世論工作を試みたとする報告書を公表しました。オープンAIが25日に公表した報告書によりますと、中国当局と関わりのある人物が去年10月ごろ、高市氏の総理就任と前後して、総理の評判を落とす世論工作を計画するようチャットGPTに求めたということです。SNSで高市総理の移民政策や保守的な政治姿勢を中傷する計画などを