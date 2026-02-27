俳優の成田凌、沢尻エリカが27日、都内で行われた映画『#拡散』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】さすがのスタイル！大胆背中あきドレスの沢尻エリカ2019年公開の映画『人間失格 太宰治と3人の女たち』以来の共演となった成田と沢尻。成田は「こんなにガッツリ一緒に芝居するのは初めて。毎日ワクワクしてまいした」とし、沢尻も「楽しかったです。付いていこうと思いました」と振り返った。6年ぶりの沢尻に