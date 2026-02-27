◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日（27日、バンテリンドーム）侍ジャパンとの試合に臨んだ中日の先発・柳裕也投手が2回4失点で降板しました。柳投手は初回、1アウトから周東佑京選手にフォアボール、牧秀悟選手にはデッドボールを与え1塁2塁とされると、4番・佐藤輝明選手に対して初球をライトスタンドへ運ばれ3点を失います。2回は先頭にヒットで出塁を許しますが、続く打者をダブルプレー。立ち直ったかに見えま