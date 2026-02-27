南砺市の田中市長はきょう地元であす開幕するフリースタイルスキーモーグル・ワールドカップにむけ、大きな期待を寄せるとともに大会終了後、経済効果を精査する考えを示しました。県内では初めて、日本で6年ぶりとなるモーグルのワールドカップ「富山なんと大会」。大会には、男子モーグル世界ランキング1位で、今月行われたミラノ・コルティナオリンピック、フリースタイルスキ