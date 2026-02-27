2月もあすまでですが、気象学的にはあすで冬が終わります。2月までが冬、なんですね。そこで12月から2月まで、この冬を記録と共に映像で振り返ります。まずは雪から。富山市で見てみます。初雪は12月3日で、平年と同じでした。初積雪となったのは12月5日で、こちらは平年より8日早い観測でした。きのうまでの降雪量は合計232センチでほぼ平年並みです。最も雪が深かったのは52センチでした。こちらもほぼ平年並みでした。だいたい