パパやママの日常を5・7・5で表現した「働くパパママ川柳」。累計50万件におよぶ応募作を分析した、興味深い結果が発表されました。【写真を見る】「パパ育休」1.7倍、「テレワーク」25倍川柳から読み解く“時代の変化”時代ごとに3つのフェーズ「パパママ川柳」どう変化?山内あゆキャスター:働くパパママ川柳を分析すると、ここ9年で大きく分けて3段階の変化をしているようです。▼第1フェーズ（2017〜2019年）『負担の気づき