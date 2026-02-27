富山市議会の3月定例会がきょう開会しました。藤井市長は人口減少や少子化への対策などに重点を置いた新年度予算案を提出し提案理由を説明しました。富山市が提出した新年度予算案は一般会計で1997億7600万円余りで、3年連続で過去最大となっています。人口減少と少子化への対策に新たに特別枠を設けていて、市が初めて主体となって取り組む婚活支援など一部3月補正予算案を含め17事業、合わせて8800万円余りを計上しています。提