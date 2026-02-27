第３３回読売演劇大賞の贈賞式が２７日、都内で開催され、この日発表の大賞には元宝塚歌劇団雪組トップスターで俳優の望海風斗が選ばれた。「マスタークラス」「エリザベート」の演技が評価されたもので、望海は「まさか自分がいただくなんて思っていなかったので、本当に驚いている」と涙声に。「（「マスタークラス」で演じた）マリア・カラス先生が私の人生の師匠になった作品であるので、これからもマリア先生の言葉を胸