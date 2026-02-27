元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が、弟子の幕内・伯乃富士への暴力行為で日本相撲協会の聴取を受けていたことが分かった。親方は、当事者の3人で協会に報告し、部屋の力士にも謝罪したが、具体的内容は処分前として明かされていない。協会は今後、コンプライアンス委員会の調査を踏まえ処分を決定する見通しだ。元横綱・照ノ富士“弟子へ暴力”報道大相撲の元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方が弟子に暴力を振るったとして日本相撲協