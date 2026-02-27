渡辺謙（66）が27日、東京・TOHOシネマズ日本橋で行われた、柄本佑（39）の主演映画「木挽町のあだ討ち」（源孝志監督）初日舞台あいさつに登壇。実写邦画史上初の興収200億円を突破した出演作「国宝」（李相日監督）を引き合いに「最近の映画って、重厚感というか…。『国宝』に出ておいて何なんだけど、重たい映画が映画が受け入れられ、評価される時代。こんなにスカッと劇場をを出られるタイプの映画は久々だなと」とたたえた