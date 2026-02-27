去年とれたコメの食味ランキングが2月27日に発表され、魚沼産コシヒカリが8年連続の「特A」、そのほかは「A」となりました。去年の夏に渇水の被害を受けた上越市のコメ農家は、改めてことしのコメづくりに向けて意気込みを語りました。田んぼにはまだ、2メートルほどの雪が積もっています。〈コメ農家太田修二さん〉「（雪が）順調に溶けてくれれば例年通りの田植えになるのかな」上越市のコメ農家・太田修二さんです。こ