（台北中央社）台北市立動物園は26日、同園で飼育中のマレーグマ2頭を、繁殖のため札幌市円山動物園に寄贈すると発表した。早ければ3月下旬にも出発する予定で、お別れと新たな門出を祝うために会いに来てほしいと来園を呼びかけている。台北市立動物園によると、円山動物園とは2013年に協力関係樹立の覚書を締結。種の保存や環境教育、飼育技術などで交流を続けてきた。円山動物園からヨウスコウワニやヤドクガエルを導入し、園内