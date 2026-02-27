●ビタブリッドジャパン 上場市場：東証グロース市場 上場予定日：4月2日 事業内容：ウエルネスケア関連の商品企画・開発・D2C販売 仮条件決定日：3月13日 想定発行価格：1370円 上場時発行済み株式数：560万株 公募：164万株 オーバーアロットメントによる売り出し：上限24万6000株 ブックビルディング期間：3月17日～24日 公開価格決定日：3月25日 申込期間