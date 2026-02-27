2026年2月25日、韓国メディア・アジア経済は、今年の春節（旧正月）連休に中国人観光客が最も多く訪れた国はタイとなり、これまで人気の旅行先だった日本は、政治的緊張の影響で訪問客が急減したと報じた。記事によると、旅行会社の集計で2月15〜23日の春節連休期間中にタイを訪れた中国人観光客は約25万人に達し、前年同期より約6万人増加した。これはタイ政府の予想（約24万1000人）を上回る数字だという。旅行先ランキングは、2