26日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、大西風歌（25）が今シーズン限りで現役を引退することをクラブ公式サイトで発表した。 大西は高知県出身のセッターで、高知中央高校卒業後、帝塚山大学に進学。その後、2023-24シーズンからカノアに入団し、2024-25シーズンにはキャプテンを務めた。今シーズンはここまで24試合にベンチ入りをしており、8得