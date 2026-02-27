26日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、3月8日（日）にエア・ウォーターアリーナ松本にて行われる、SVリーグ男子第16節GAME2の東京グレートベアーズ戦でコラボタオルをプレゼントすることをクラブ公式サイトで発表した。 マッチスポンサーである南箕輪村とのコラボタオルになっており、先着1000人にプレゼントされる。この特典はVC長野