■強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」侍ジャパン−中日（27日、バンテリンドーム ナゴヤ）WBC初戦（台湾戦）まで残り1週間と迫る中、井端弘和監督（50）率いる侍ジャパンは中日との強化試合に臨んだ。試合は1回、中日の先発・柳裕也（31）に対し、この試合4番でスタメン出場した佐藤輝明（26、阪神）が先制の3ラン本塁打を放った。1回、1死走者無しの場面で2番・周東佑京（30、ソフトバンク）は四球、3番・牧秀悟