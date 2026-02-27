２６日のフジテレビ「この世界は１ダフル」は、芸能人が選んだナンバー１を語りつくす企画「私のＮｏ．１ダフル」が放送された。司会の東野幸治が「なんの宣伝もなく来ていただいた」と女優・賀来千香子（６４）を紹介すると、スタジオに「ええーっ！？」と驚きの声があがった。グリーンのニットに白パンツ姿で登場。現在「大谷翔平」に夢中になり、２０１８年からほぼ毎日試合観戦し、スマホの中にはお気に入り動画を集めた