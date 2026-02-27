首都圏で相次いだ闇バイトによる強盗事件で指示役として逮捕されている男4人が千葉県の2つの強盗事件にも関与した疑いで再逮捕されました。福地紘人容疑者ら男4人はおととし10月船橋市の住宅に侵入し高齢夫婦に暴行を加え現金およそ1000万円を奪った疑いがもたれています。また、白井市の住宅でも住人の親子に暴行を加え現金などを奪った疑いがもたれています。福地容疑者らは実行役に対し秘匿性の高いメッセージアプリシグナルの