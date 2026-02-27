消費者は今年、食物繊維を豊富に含む食品に引かれているようだ/FreshSplash/E+/Getty Imagesニューヨーク（CNN）たんぱく質はもう脇に置こう。食物繊維が今年の次なる「注目栄養素」になりつつある。消費者、特にZ世代は胃腸の健康に強い関心を示しており、TikTok（ティックトック）では「ファイバーマキシング」と呼ばれるトレンドが広がっている。食事中の食物繊維量を最大化しようとする動きに乗り、大手食品企業は食物繊維に焦