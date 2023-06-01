九州電力川内原発＝昨年11月、鹿児島県薩摩川内市九州電力川内原発（鹿児島県）を監視する原子力規制庁の検査官が、九電担当者に対し、どう喝とも取れる不適切な発言をしていたことが27日、規制庁が公開した面談記録で分かった。規制庁は「負担や迷惑をかけた」と九電に陳謝した。記録によると、2月17日に同原発であった意見交換会で、九電が規制庁に改善を求めた。記録では、検査官が不適切な発言をした時期や、具体的な九電