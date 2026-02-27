【ワシントン＝坂本幸信】米国際貿易委員会（ＩＴＣ）は２６日、中国に対して他国・地域と同じ貿易条件を保障する「最恵国待遇」を取り消した場合の影響を調査すると発表した。撤廃されれば、中国からの輸入品に課す税率が大きく上がる可能性があり、中国側が米国の動きに反発する恐れもある。調査結果は、８月２１日までに公表するとしている。調査は、中国への最恵国待遇を撤廃すると、米国経済やモノの価格、部品調達など