陸上女子１００メートル障害日本記録保持者の福部真子（３０）＝日本建設工業＝が２７日、昨年１２月に結婚したことを発表した。自身のインスタグラムで指輪の写真とともに「昨年１２月に、食べることが大好きな私の胃袋を掴んできた強者の彼と結婚しました。最期の日まで私が毎日幸せにします（男前）味噌汁と前菜は任せてね。今後も競技人生を全うしますので引き続きよろしくお願いします」と報告した。福部は２４年に１