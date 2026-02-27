27日、この時期としては高い最高気温16.0度を観測し3月下旬並みの陽気となった愛知・名古屋市。この街のシンボルである名古屋城の石垣や木々が今、まるで雪が積もったように白く染まる異変に見舞われています。FNNは早速、異変の現場へ。塗料を塗られたかのように石垣は真っ白の状態で、さらに近づいてみると、石垣の上辺りに生えている木も白くなっているのが分かります。2025年5月と2026年2月27日の様子を比べると、石垣や木々の