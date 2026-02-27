松山競輪ナイターＦ?「伊藤豊明杯×デイリースポーツ杯」は２７日、初日を行った。Ｓ級予選８Ｒでは伊藤豊明氏の弟子の栗田貴徳（４２＝愛媛）が出走。目標の遠藤拓巳に続いて２着に入った。「こんなにうれしいことはないよ！」レースを終えた栗田は喜びを爆発させた。一昨年１２月の玉野で落車して骨盤を骨折。昨年５月に復帰したが、成績は低迷していた。沈んでいた…。「前を取るのも遠藤、叩くのも遠藤、内を締めたのも遠