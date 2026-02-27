ボートレース福岡の「ニッカン・コム杯」が２８日に幕を開ける。前節のヴィーナスシリーズから新エンジンが使用となり、今節が２節目。前田滉（２５＝愛知）が手にした４６号機は前操者の加藤綾が大崩れなく着をまとめるなど中堅十分の動き。「ペラは叩いて行ったけど、おかしかった。伸びもそうだし、舟がどこか変な方向へ行こうとする」と前検の手応えとしてはひと息。早速、ペラ調整に取りかかり、底上げに力を注ぐ。当地