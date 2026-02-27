モンテールは2月26日、「スーパー・コンビニ スイーツ白書 2026」を発表。それによれば、人気のスイーツは19年連続でシュークリームが1位、プリンが2位で、スーパー・コンビニにおけるスイーツの平均購入金額は過去最高となる「227円」だったという。都内で開催のメディア発表会で担当者が説明した。モンテールが「スーパー・コンビニ スイーツ白書 2026」を発表した○人気のスイーツは?「しあわせにまじめ」のコーポレートメッセ