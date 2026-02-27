エイチ・ツー・オー リテイリング（以下、H2O）と富士通は2月27日、H2O傘下の阪急阪神百貨店の全15店舗に対し、富士通のPOSソリューションを活用した無線タブレットPOSシステムを構築したことを発表した。この取り組みでは、非食品売場に約5000台のタブレット端末、食品売場に約400台のPOS専用端末を展開する。同システムの導入により、販売員はレジ決済のために自身の売場を離れることなく、接客から決済までをワンストップで完結