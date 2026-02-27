ボートレース徳山の「日本財団会長杯争奪戦」が２７日、開幕した。地元のペラ巧者・末永祐輝（３８＝山口）は６Ｒ、４コースから攻めるも１Ｍ転覆失格（選手責任外）に。「体は大丈夫。３（花田凱成）が落としたと思って行ったところを握り返された。判断ミス」と唇をかむ。それでも、新ペラスタートとなった舟足には手応え十分。「乗りやすさもあって、足は結構いい感じ。タイム通り行き足、伸びは良かった」と調整は順調だ。