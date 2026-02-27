習い事や塾など選択肢が増えた現代では、「正解」を求めて親が迷走してしまうことも少なくありません。今回は、子どもの将来を心配するあまり、息子とすれ違ってしまった筆者の知人の体験談をご紹介します。息子が中学生になった頃、彼女の頭の中は偏差値と将来の年収のことでいっぱいになっていました。 教育こそ、息子の未来への「投資」？