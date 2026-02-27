神戸と福岡が対戦アビスパ福岡は2月27日、百年構想リーグ第4節でヴィッセル神戸と対戦。前半31分にMF見木友哉が危険タックルで一発退場となり、福岡が数的不利の展開となった。神戸のホームに乗り込んだ福岡。両者激しい攻防が繰り広げられたなか、前半31分にアクシデントが起こる。神戸のボール回しに見木がプレスをかけると、神戸MF郷家友太と接触しファウル判定。中村太主審は見木にイエローカードを提示した。しかし、OF