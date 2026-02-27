女優・タレントの相沢菜々子（29）が、写真週刊誌「FLASH」の最新号に登場した。 【写真】柔らかさが伝わる“むにゅっと”感！ 相沢は身長173センチの長身で、9頭身のスタイルと軟体ボディで人気を集めている。2023年まではレースクイーンとしても活動し、2022年にはレースクイーン大賞も受賞している。現在放送中のアニメ「MFゴースト」では声優デビューも果たした。 同号では、王