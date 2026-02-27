『魔法つかいプリキュア！』10周年を記念した「リンクルステッキ」の大人向けアイテムが、2026年2月27日16時から予約開始。予約受付の場所は、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」です。放送当時の印象を残しながら、質感と遊びの再現度を大人仕様まで引き上げたメモリアルモデルです！ プレミアムバンダイ「Pretty Memories魔法つかいプリキュア！ リンクルステッキ」 予約開始：2026年2