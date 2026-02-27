27日、福岡県内では雨が降りましたが、依然、ダムの貯水率は低い状態が続き、水不足は深刻さを増しています。福岡市ではおよそ50年前に渇水で長期的な断水に見舞われましたが、どのような状態だったのでしょうか。 福岡市では過去に2度、渇水で長期的な断水に見舞われました。このうち1978年5月から翌年3月までの「福岡大渇水」。水が底をついた福岡市の曲渕ダムでは、当時の進藤一馬福岡市長がお神酒をまいて雨乞いし、祈りを