K-BALLET TOKYOが、2026年春ツアー「パリの炎」の新ビジュアルを公開しました。本公演は、2025年に芸術監督へ就任した宮尾俊太郎が演出・再振付を手がける初の全幕プロダクションです。革命の情熱と狂気を描く世界観を、舞台美術とキャストで立体的に見せる注目作です。 熊川哲也 K-BALLET TOKYO Spring Tour 2026「パリの炎」 東京公演：2026年5月23日・24日・30日・31日、6月5日〜7日、13日・14日大