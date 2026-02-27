ロキソプロフェン市場に、新しい仕入れ提案を打ち出す第1類医薬品が加わりました。メディスンプラスの自社ブランド「ビタトレール」から、「ロキソプロフェン錠」が発売されています。同成分市場で価格だけに寄らず、薬局経営の利益構造まで見据えた設計が今回の注目点です！ ビタトレール「ロキソプロフェン錠」 発売日：2026年2月27日分類：第1類医薬品内容量：12錠有効成分：ロキソプロフェンナト