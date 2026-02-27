◆「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２６」日本―中日（２７日・バンテリンドーム）侍ジャパンサポートメンバーの広島・佐々木泰内野手が、日本代表のユニホームで“１号”を放った。３―０の２回２死、中日・柳の高め変化球を完璧に捉えた。新設されたホームランウイングを越え、左翼スタンドに飛び込む一発。ルーキーイヤーの昨季はノーアーチだった若ゴイが存在感を示した。「自分でもビックリしています。こういった場