引越しシーズンの手続きをまとめて進められる「引越れんらく帳」に、名古屋市上下水道局との新連携が加わりました。電気・ガス・水道に加えて、そのほかの住所変更関連手続きも同じ流れで進めやすくなるアップデートです。電話窓口の混雑を避けながら、引越し前後のタスクを24時間Webで整理できるのが大きなポイントです！ 引越れんらく帳「名古屋市上下水道局 手続き連携」 連携開始日：2026年2月26