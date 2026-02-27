7人組アイドルグループ・フルコースが27日、東京・LaLa arena TOKYO-BAYで開催された『HEROINES FES 2026』に出演。初ステージを飾り、デビューした。【写真】「bisweb賞」を獲得した松本ももな＆畑美紗起フルコースは、スターティングメンバーとして、元ラストアイドルで“圧倒的センター”として活躍した阿部菜々実、鈴木遥夏、“令和版・奇跡の1枚”で注目を集めた中川心の3人を発表後、25年10月よりオーディションを実施。