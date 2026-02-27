King & Princeが3月25日に18枚目のシングル「Waltz for Lily」をリリースするのに先立って、【初回限定盤A】に収録される、「Waltz for Lily」ミュージックビデオ（MV）のビハインド映像ティザーがグループのYouTubeチャンネルできょう27日に公開された。【動画】永瀬廉＆高橋海人のメッセージも！公開されたビハインド映像ティザー「Waltz for Lily」はMVのショートバージョンが公開されると、楽曲とマッチした幻想的な美