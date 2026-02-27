俳優の沢尻エリカ（39）、山谷花純（29）が27日、都内で行われた映画『＃拡散』の公開初日舞台あいさつに登壇した。【全身ショット】さすがのスタイル！大胆背中あきドレスの沢尻エリカ同事務所の沢尻と山谷。憧れの存在だったそうで山谷は共演の感想を問われると「夢のような時間でした」と話す。「同じシーンはなかったんですけど、一緒の台本を持って現場に行けるってことがすごくうれしくて。今日、一緒に舞台あいさつに登