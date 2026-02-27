俳優の山崎賢人（※崎＝たつさき）が主演する映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開初日（3月13日）より、原作者・野田サトル描き下ろしの入場者プレゼントの配布が決定した。あわせて、4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA4DX、Dolby Cinemaといったラージフォーマットでの上映も発表。さらに、68ページにわたる大特集を組んだ雑誌「SWITCH」の三つ巴の表紙ビジュアルも解禁された。【動画】『ゴールデンカムイ』網走監獄PV解禁