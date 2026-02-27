女優の沢尻エリカ（39）が27日、都内で映画「＃拡散」（監督白金）の初日舞台あいさつに登壇した。7年ぶりの映画出演で、24年2月の芸能活動再開後初の映像作品。背中が大きく開いた悪魔をモデルにしたという黒の衣装で登場した。事務所の後輩である山谷花純（29）らとともに登壇。山谷は沢尻を敬愛しており、「同じシーンはなかったですけど、一緒の台本をもって現場にいけることがうれしくて夢のような時間でした」と振り返っ