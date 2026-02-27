◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合中日―侍ジャパン（2026年2月27日バンテリンD）侍ジャパンのサポートメンバーに選出された広島・佐々木泰内野手（23）が「9番・一塁」で出場。2回の第1打席で持ち味の長打力を見せつけた。3―0の2回2死、中日先発・柳の投じたスライダーを強振。打球は美しい弧を描き、左翼席へと着弾した。冷静な表情でダイヤモンドを一周。ベンチに帰ると、大谷翔平ら仲間達の祝福を受け、