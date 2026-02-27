大好きなお兄ちゃんが留学先から一時帰国。嬉しすぎるわんこは『これって夢？』と疑ったようで…！？尊い再会と切ない別れの光景が話題を呼び、投稿は17万回再生を突破。「愛にあふれてる」「健気で可愛い」「また元気で会おうね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：留学中の息子が帰国したのでお迎えへ→一緒に行った犬が『信じられない様子』で…尊い再会の瞬間とお別れ】 大好きなお兄ちゃんが帰ってき