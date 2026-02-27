国土交通省は、モバイルバッテリーを航空機内へ持ち込む場合の基準の変更について、意見公募を開始した。国内外で機内でのモバイルバッテリーの発煙、発火などの事例が発生していることから、リスクの軽減を目的として、持ち込み個数や充電の制限など、取り扱いの変更を検討している。4月中旬から開始を予定している。国際民間航空機関（ICAO）は、3月下旬に開催される理事会で、国際基準の緊急改訂案が提出され、審議・採決される